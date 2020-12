Le trafic des CJ perturbé

Les intempéries stoppent les trains entre les Franches-Montagnes et la Vallée de Delémont. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Saignelégier et Glovelier ce vendredi en fin de journée, selon les Chemins de fer du Jura. Les trains sont remplacés par des bus jusqu’à nouvel avis. Les CJ précisent que les haltes du Pré-Petitjean, de La Combe, de Bollement et de la Combe-Tabeillon ne sont pas desservies par ce moyen de transport de remplacement. La durée de cette perturbation n’est pas déterminée. /comm-msc