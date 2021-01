De la patience pour un 6e blanchissage

Le HC Ajoie ne laisse pas le doute s’installer. Trois jours après sa défaite face à Sierre, il a pris la mesure de Winterthour 5-0 samedi soir à Porrentruy. Les Jurassiens se remettent ainsi immédiatement sur le chemin de la victoire dans le championnat de Swiss League. Les hockeyeurs « jaune et noir » n’ont toujours pas perdu deux matches consécutifs cet hiver. 3es du classement, ils reviennent à trois points de la 2e place détenue par Langenthal. En parallèle, le HCA continue de dominer la hiérarchie au nombre de points par match. Il mène avec une moyenne de 2,45 devant les 2,13 de Kloten.





Quelques frayeurs avant de prendre le large

La formation de Gary Sheehan a idéalement entamé sa rencontre en marquant dès la 3e minute de jeu sur son premier jeu de puissance par Thibault Frossard. Nettement plus solide et plus complète que son adversaire, elle a dominé les débats (43 tirs cadrés à 15 au final). Pourtant, Ajoie a dû patienter jusqu’à la 47e et un superbe solo de Jonathan Hazen pour doubler la mise. Dans l’intervalle, l’emprise ajoulote sur la rencontre n’a jamais été remise en question, mais Winterthour s’est cassé les dents à plusieurs reprises sur un Tim Wolf attentif dans la cage du HCA. Tim Wolf qui a fêté samedi soir son 4e blanchissage de la saison, le 6e de son équipe. Peu en réussite à l’image d’Ueli Huber qui a eu des occasions nettes de mettre ses couleurs à l’abri, le collectif « jaune et noir » a fini par logiquement prendre le large en fin de match.