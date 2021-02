Une femme disparue dans le Jura

La police recherche une femme domiciliée à Bassecourt. Selon les descriptions données par les autorités, la personne recherchée est une dame aux cheveux noirs et courts, teint pâle, âgée de 50 ans, mesurant environ 170 cm et de corpulence forte. A son départ du domicile jeudi, elle était vêtue d’une veste doudoune noire, d’un foulard bleu-foncé et blanc, avait un pantalon en jeans foncé et un T-shirt bleu foncé avec trois signes chinois sur le devant. Elle était chaussée de baskets grises et avait emporté son sac à main rose pâle et un étui à documents en plastique. Toutes personnes pouvant fournir des informations sont priées d’appeler la Centrale d’engagement et de télécommunication de la police cantonale au 032 / 420 65 65. /comm-nmy