Moutier : on prend le pouls (1/5)

Moutier votera sur son appartenance cantonale le 28 mars 2021. Si la campagne bat son plein dans les sphères politiques et militantes, d’autres acteurs de la ville vivent cette période avec plus de retenue. Notre série « Moutier : on prend le pouls » est à découvrir durant toute la semaine.





Episode 1 : FC Moutier

Notre série évoque tout d’abord la vie des sociétés prévôtoises qui rassemblent des membres de tous bords. Le FC Moutier est l’un des principaux acteurs de la cité. Pour son président André Nyffeler, la question jurassienne doit rester sur la touche au sein du club.