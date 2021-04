Les intérêts des Prévôtois avant tout

Première prise de position de Moutier-Résiste après le vote du 28 mars sur l’appartenance cantonale de la cité prévôtoise. Selon un communiqué publié samedi matin, l’association Moutier-Résiste a pris connaissance avec déception et inquiétude de la décision d’une majorité des votants d’approuver l’annexion de Moutier au canton du Jura. Bien qu’elle ne rejette pas l’idée, elle reste perplexe quant à la main tendue par la partie pro-jurassienne. Moutier-Résiste doute en effet de la sincérité du propos : « parler de « vainqueur » et de « vaincu » n’incite pas à la réconciliation. C’est plutôt graver dans le marbre un rapport de dominant à dominé. D’ailleurs, des prises de position séparatistes et l’indigne « réception » de nos élus par les autorités du canton voisin sont bien conformes à nos prédictions », déclare l’association pro-bernoise. Cette dernière estime que les prochaines années seront chaotiques et difficiles pour tous, surtout pour ceux et celles qui ne souhaitent pas vivre dans un canton comme le Jura actuel.





Aujourd’hui comme hier : « Moutier d’abord ! »

Moutier-Résiste souhaite défendre les intérêts de la ville au cours de l’élaboration d’un concordat, d’abord, puis dans un processus d’intégration, ensuite. Le groupement pro-bernois estime toutefois « qu’il

ne faudra pas compter pour cela sur les autorités municipales séparatistes qui n’ont jamais agi que dans les intérêts de Delémont, jusqu’à ses visées expansionnistes sur Belprahon ». Il ajoute qu’aujourd’hui comme hier, c’est « Moutier d’abord ! ». Moutier-Résiste souhaite agir dans cet esprit-là : « Nous défendons notre population, ses valeurs, ses intérêts, ses particularismes et son avenir. Nous engageons nos concitoyens minorisés à ne céder ni à la résignation ni au découragement ». /comm-ech