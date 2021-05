Avis de disparition à Courroux

La police jurassienne lance un avis de disparition. Il concerne Patricia K, une résidente de Courroux âgée de 60 ans. Elle a quitté son domicile ce mardi 4 mai vers 18h et n’a plus été revue depuis.

Cette femme mesure 172cm pour 68kg. De corpulence moyenne, elle a les cheveux gris et longs et parle français. Au moment de son départ, elle portait une veste polaire beige et un jean bleu. La police jurassienne prie toute personne pouvant fournir des informations d’appeler la centrale d’engagement au 032/ 420.65.65. /comm-gtr