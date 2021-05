Un jeune Jurassien porté disparu

Un jeune Jurassien est porté disparu. Bernardo a 17 ans et habite au Noirmont. Le jeune homme a quitté son domicile vendredi vers midi. Il mesure 170 cm pour environ 60kg. Il est de corpulence mince, teint clair, cheveux noirs et ondulés dont la longueur atteint les oreilles. Il parle français, espagnol et anglais. A son départ, il était probalement vêtu d'un pantalon de jogging noir et d’un t-shirt gris.

La police cantonale jurassienne demande à toute personne pouvant fournir des informations de contacter la centrale d’engagement au 032 420 65 65. /comm-nmy