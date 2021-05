Le jeune Bernardo toujours recherché

La police cantonale jurassienne n’a pas encore retrouvé Bernardo. Le jeune homme de 17 ans du Noirmont est porté disparu depuis le 7 mai dernier. Un premier avis de disparition avait été diffusé le 10 mai. Plusieurs témoignages sont parvenus aux autorités indiquant que Bernardo aurait cheminé dans la forêt entre Le Noirmont et La Goule ains que sur le secteur des Sommêtres. Malgré d’importants moyens mis à disposition, le jeune homme n’a pas pu être localisé. La police jurassienne lance un second avis de disparition et demande à toutes personnes pouvant fournir des informations de contacter la centrale d’engagement au 032 420 65 65.

Pour rappel, Bernardo mesure 1,70m pour environ 60 kg. Il est de corpulence mince et teint clair, cheveux noirs, ondulés, dont la longueur atteint les oreilles. A son départ du domicile, il était probablement vêtu d’un pantalon de jogging noir, d’un t-shirt gris ou bleu clair ainsi que de basquettes noires et blanches de marque Vans. Bernardo parle français, espagnol et anglais. /comm-nmy