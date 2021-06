Un homme a disparu à Vermes

Un homme est porté disparu à Vermes. Daniel a quitté sa résidence secondaire dans la commune vadaise dimanche 30 mai dans l’après-midi pour faire de la course à pied. Il a été aperçu le même jour peu avant 21h dans le secteur du restaurant de la Petite Schönenberg. Il cherchait à regagner Vermes, selon le communiqué de la police cantonale. Malgré les recherches entreprises, Daniel n’a pas pu être localisé.

L’homme est âgé de 59 ans, mesure 1,75m, est de corpulence mince, cheveux courts noirs-gris. Il était vêtu d’un short et d’un tee-shirt noirs et de baskets bleu foncé. Il pourrait être confus et désorienté.

Toute personne pouvant fournir des informations est priée d’appeler la Centrale d’engagement de la police cantonale jurassienne au 032/420.65.65. /comm-nmy