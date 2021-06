Un cycliste porté disparu dans le Jura

La police jurassienne lance un appel à témoins. Un cycliste de 68 ans, probablement égaré est activement recherché depuis hier soir. Selon la police, l’homme a quitté St-Ursanne en matinée. Il devait se rendre aux Breuleux en soirée pour rejoindre des amis. Ne le voyant pas arriver, ce sont eux qui ont appelé la police. Des recherches ont été entreprises aujourd’hui pour le retrouver, elles étaient toujours en cours en fin d’après-midi. L’homme a 68 ans, il mesure environ 1m80 et parle Allemand. Il porte un casque vert fluo et un tshirt de cycliste vert et blanc. Toute personne ayant des renseignements utiles peut appeler la police cantonale au 032/420.65.65. /comm-tna