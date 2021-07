Restructuration numérique pour les bibliothèques suisses

Les bibliothèques suisses se regroupent sous un même toit numérique. A partir du lundi 12 juillet, les réseaux SLSP et RERO+ ne feront plus qu’un. Le premier comprend les bibliothèques des universités et des hautes écoles. Le second englobe les bibliothèques publiques, patrimoniales, scolaires et spécialisées. Les deux plateformes de prêts d’ouvrages littéraires vont se trouver à la même adresse : RERO ILS. L’accès aux systèmes de gestion sera toutefois impossible du jeudi 8 au dimanche 11 juillet en raison de la migration des sites. Pour les emprunts, les réservations de livres ou les prolongations de prêts, la bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy et la bibliothèque municipale à Delémont restent ouvertes au public pendant la période estivale. /comm-nmy