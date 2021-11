La balade jurassienne à la Jacoterie

La balade jurassienne prend de la hauteur cette semaine. Un mercredi sur deux, notre chronique part à la découverte de lieux de balades dans notre région. Place à la Jacoterie, un lieu-dit situé peu avant Undervelier et qui surplombe Bassecourt, Glovelier et Berlincourt. La Jacoterie, ce sont des rochers, rochers qui sont bien connus de nombreux amateurs d’escalade dans toute la Suisse. Cet endroit très au calme recense, par ailleurs, une faune riche, à l’image de nombreux chamois qui parcourent les rochers et les prairies proches. La forêt est également riche en espèces, avec des hêtres qui sont le repère parfait pour des pics, mais aussi des alisiers et des pins, notamment.

Pour cette balade à la Jacoterie, nous avons été accompagnés par Lucas Wolfer, ingénieur en gestion de la nature. /mle