Patrick Sylvestre arrive à la tête des SR Delémont

Patrick Sylvestre va apporter son expérience aux SR Delémont. L’ancien international s’est engagé comme entraineur de la première équipe des « jaune et noir » qui milite en 1re Ligue de football, d’après un communiqué des SRD paru lundi soir. Il officiera aux côtés d’Armend Gashi au printemps. Ce dernier ayant raté l’examen d’entrée au diplôme A, il ne pouvait plus assurer seul le rôle d’entraineur. Les dirigeants soulignent que Patrick Sylvestre « s’appuiera sur le staff et la structure en place au sein du club ». L’Ajoulot est titulaire du diplôme d’instructeur ASF. Il a notamment occupé le poste de responsable technique du Team Jura il y a quelques années. Le technicien de 53 ans vivra sa deuxième expérience à la tête d’une équipe active après avoir été sur le banc de « son » FC Bure en 3e ligue il y a quelques années. Son fils, Noah, évolue, par ailleurs, depuis cet été avec la première équipe des SR Delémont. /comm-alr