Une dame a disparu à Cornol

Une dame a disparu en Ajoie. La police cantonale jurassienne transmet lundi soir un avis de disparition pour Madame Rosa G. 80 ans. Elle a quitté son domicile de Cornol à pied lundi matin vers 11h. Elle n´a pas été revue depuis. Cette dame mesure 160 cm pour 45 kg et a les cheveux noirs courts. A son départ était vêtue d´une veste brune/kaki et d’un pantalon legging noir. Elle parle français. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de prendre contact sans délai avec la Centrale d’engagement et de télécommunication de la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-lbe