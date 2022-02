Les changements de Julien Vauclair

Le départ d’un entraîneur enclenche inévitablement une réflexion de changement. Depuis trois semaines, Julien Vauclair dirige les entraînements et les matches du HC Ajoie. Le directeur sportif propulsé entraîneur a modifié quelques notions pour tenter d’apporter une assise plus solide à la lanterne rouge de National League. Les deux premiers matches à Bienne et contre Zurich ont permis de constater de l’évolution dans le système de jeu, le rôle des joueurs et leur attitude. C’est du moins l’analyse qu’en fait Cyprien Lovis, commentateur des matches du HCA sur RFJ :