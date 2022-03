Moutier un an après

C’était il y a une année et le temps était tout aussi bleu. Moutier devenait jurassienne. Le second vote sur l’appartenance cantonale de la cité prévôtoise a eu lieu le 28 mars avec un oui à 54.9% de la part de la population. Pour célébrer l’événement, Moutier ville jurassienne convie la population à un apéritif devant l’Hôtel de ville de Moutier lundi soir. Aucune partie officielle mais juste l’occasion de fêter ensemble selon un communiqué du comité. Une année après ce vote historique, le maire de Moutier revient sur l’année écoulée et fait le point sur l’avancée des travaux. Marcel Winistoerfer :