Votations fédérales : nos débats

Lundi 25 avril dès 7h15 : loi sur la transplantation avec le député PDC François Monin et le président du PEV Jura Philippe Siraut.

Mercredi 27 avril dès 18h20 dans Pure Politique : initiative « Plaques moins chères ! » avec le président du comité d'initiative et député-suppléant vert-libéral Raoul Jaeggi et la députée et co-présidente des Vert-e-s jurassiens Pauline Godat.