Pas de changements en tête du BCJ Challenge

Odile Spycher et Jérémy Hunt continuent de survoler le BCJ Challenge. La Franc-Montagnarde est arrivée mercredi soir en tête de la 3e étape de cette épreuve de course à pied qui se tenait à Boécourt sur 8,5 km. L’habitante de Saignelégier a bouclé le tracé en 34’ et devancé les Vadaises Morgane Crausaz de 1’59’’ et Vanessa Aellig de 3’33’’. Chez les hommes, la course a été remportée par Jérémy Hunt. L’Ajoulot a réalisé un temps de 28’35’’. Il a terminé devant le Bernois Michaël Morand avec un écart de 1’19’’. Le Vadais Léandre Monnerat a fini troisième à 1’40’’.

Les deux premières manches avaient déjà été remportées par le même duo. Odile Spycher et Jérémy Hunt restent donc au sommet du classement général. La 4e et dernière manche du BCJ Challenge aura lieu mercredi prochain à Develier. /alr