Interruption du trafic ferroviaire entre Moutier et Soleure

Il n’y a plus de train entre Moutier et Soleure pour l’instant. Les CFF indiquent ce jeudi soir que cette ligne n’est plus desservie pour une durée indéterminée, mais il faut s’attendre à des perturbations jusqu’à 00h30. Des dégâts sur la voie à hauteur de Corcelles en sont la cause. Pour les voyageurs, il est possible de passer par Bienne pour se rendre du côté de Soleure. Des bus de remplacement sont également organisés, mais il faut s’attendre à des délais d’attente. /lge