Le projet d’assainissement du site de Saignelégier de l’Hôpital du Jura s’apprête à franchir un nouveau cap

Le site de Saignelégier de l'Hôpital du Jura s’apprête à être totalement transformé. Le permis de construire fait désormais l'objet d'un dépôt public selon le Journal officiel publié ce vendredi. Une partie de l'établissement médico-social sera déconstruite puis reconstruite en un seul bâtiment. Selon Olivier Guerdat, responsable communication et marketing de l'Hôpital du Jura, la réception, le bâtiment du personnel et l’annexe de l’édifice historique Saint-Joseph seront remplacés par une aile plus grande et plus moderne.