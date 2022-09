Le plan directeur régional passe le cap du SCFM

Le Syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) approuve le plan directeur régional. Le PDR donne les grandes lignes du développement de Saignelégier, Les Breuleux, Le Noirmont et Les Bois. Il détermine les objectifs en matière d’urbanisation, de tourisme, de loisirs, de gestion des déchets, de mobilité ou encore de gestion de la nature et des paysages. Lors de son assemblée générales jeudi soir aux Breuleux, le SCFM a approuvé le projet à la quasi-unanimité.





La grogne de Lajoux

Les Enfers se sont abstenus et seule la commune de Lajoux a dit « non ». Son maire craint une division dans le district. « Ce plan directeur régional favorise les grandes communes des Franches-Montagnes en laissant les plus petites communes de côté », grogne François Brahier-Jeckelman au moment d’expliquer son vote.