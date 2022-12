Élection au Conseil fédéral : notre émission spéciale

La rédaction de RFJ se mobilise pour vous faire vivre l’élection au Conseil fédéral. La Franc-Montagnarde Elisabeth Baume-Schneider pourrait succéder ce mercredi matin à Simonetta Sommaruga et devenir la première représentante du Jura au plus haut niveau de la politique suisse. Retrouvez ci-dessous nos interviews, réactions et ambiance depuis le Palais et la Place fédérale à Berne. /gtr