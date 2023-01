L'H-JU veut construire un nouvel hôpital de soins aigus

L’Hôpital du Jura (H-JU) se fixe pour objectif stratégique de pérenniser le site de soins aigus situé à Delémont, avec de gros investissements à la clé. La solution de construire un nouvel hôpital est préférée à celle de rénover les infrastructures actuelles.

L'option retenue impliquera un déménagement complet, a fait savoir mardi l'H-JU. 'Les études comparatives montrent clairement que la variante la plus économique et la plus efficiente est celle d’une nouvelle construction', précise le communiqué de l'institution cantonale, qui fête ses 20 ans en 2023.

Vieillissants, les bâtiments actuels ne sont plus adaptés aux besoins et attentes des patients et du personnel. Grâce à des surfaces modulables et fonctionnelles, un nouvel hôpital permettra 'de s'adapter en permanence à l’évolution de la médecine, aux méthodes de prise en charge des patients et aux processus de soins'.

Un modèle de financement public-privé a été retenu, précise l'H-JU. Un investisseur financera le bâtiment, tandis que l’H-JU signera un contrat de bail de longue durée. L’H-JU financera de manière autonome les équipements médicaux spécifiques et exploitera le nouvel hôpital de soins aigus, qui sera situé dans le secteur Gare Sud.

/ATS