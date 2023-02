L’Hôpital du Jura ouvre un cabinet médical dans les Franches-Montagnes

L’Hôpital du Jura apporte son soutien aux patients et médecins des Franches-Montagnes. Le canton du Jura fait face à un manque de généralistes. Mais la situation est particulièrement tendue dans les Franches-Montagnes. Et la situation ne va pas s’améliorer avec le départ à la retraite en fin d'année du Dr. Anker installé à Saignelégier. La consultation ouverte par l’Hôpital du Jura doit permettre de soulager un peu la situation. Dès le 27 février, elle sera installée dans les locaux du Dr Anker qui diminuera progressivement son activité.

La consultation sera supervisée par la Dre. Cindi Smith, cheffe du pôle gériatrie de l’H-JU et médecin cheffe de service. Deux spécialistes en gériatrie employés par l'H-JU se relaieront pour prendre en charge une partie de la patientèle du Dr Anker ainsi que d’autres personnes âgées des Franches-Montagnes qui n’auraient pas ou plus de médecin de famille, explique l’H-JU dans son communiqué. Les consultations se feront dans le cabinet, mais des visites à domicile seront possibles pour les cas qui le nécessiteraient.





Améliorer la prise en charge des seniors dans le Jura

L’H-JU précise encore que cette nouvelle structure fonctionnera comme un cabinet médical classique et sera reconnu en tant que tel par les assurances maladie. Pour l’Hôpital du Jura, cette consultation permet également de renforcer la prise en charge des seniors, explique l’H-JU dans son communiqué. Il permettra notamment de conserver l’indépendance des personnes âgées mais aussi d’anticiper une détérioration de leurs symptômes et ainsi augmenter leurs chances de rester à domicile plus longtemps et en bonne santé. /comm-tna