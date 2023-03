Une nouvelle édition record pour le Concours jurassien des solistes et ensembles

Flûtes, trombones ou encore saxophones sont de sortie ce samedi à Courgenay. Le village ajoulot accueille la 35e édition du Concours jurassien des solistes et ensembles. Organisée notamment sous l’égide de la Fédération jurassienne de musique, la manifestation enregistre cette année un nouveau record de participation. Près de 100 solistes et 20 ensembles présenteront au jury le morceau qu’ils ont préparé. En dix ans, le nombre de participants a augmenté de 40%. Cette tendance reflète notamment le dynamise et la formation des jeunes musiciens, selon le président de l’organisation. « Les professeurs de l’École jurassienne et conservatoire de musique de Delémont participent bien et encouragent leurs élèves à prendre part à cette journée », souligne Pascal Berberat. « L’objectif pour les jeunes musiciens est d’apprendre à pouvoir présenter quelque chose devant un public. Il y a aussi le jury. Cela met un peu de pression et c’est un apprentissage intéressant », ajoute l’organisateur.