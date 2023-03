Les lauriers cantonaux pour Sarah Forster et Noé Pretalli

Le village de Vicques est un terreau fertile pour les athlètes. Deux de ses citoyens ont été honorés mercredi soir à Delémont lors de la cérémonie des Mérites sportifs jurassiens 2022 animée par RFJ. La hockeyeuse Sarah Forster (29 ans) empoche le prix de sportive de l’année. Elle a décroché la 4e place aux derniers Jeux olympiques de Pékin avec l’équipe de Suisse. Absent mercredi soir, Noé Pretalli (27 ans) a, lui, été primé dans la catégorie du sportif de l’année. Le motard a remporté un nouveau titre de champion de Suisse de trial et a bouclé le championnat d’Europe au 5e rang.





Natation, tennis et athlétisme à l’honneur

Les espoirs féminin et masculin 2022 viennent aussi de la Vallée. Kalyssa Griffis (17 ans) a récolté la palme grâce à ses performances aux championnats de Suisse juniors de natation. La Delémontaine y a signé les 2es places sur 50 m libre et 50 m papillon. Thomas Gunzinger (14 ans) reçoit les lauriers cantonaux après son sacre de champion du monde M14 de tennis par équipe. Le sportif de la capitale a aussi brillé sur la scène nationale avec le titre en double et le 2e rang en simple, toujours en M14. Du côté des équipes, c’est la FSG Alle qui a été distinguée. Le club a vu ses dames juniors remporter les interclubs nationaux M20.

Cette cérémonie des Mérites sportifs jurassiens 2022 a encore mis en lumière Marcelin Scherrer et le comité d’organisation de la 1re fête jurassienne de lutte. Le premier s’est vu remettre le prix du Gouvernement de la République et Canton du Jura. Le second a empoché le prix du jury. /msc