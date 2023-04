Rendez-vous sport : Yannis Voisard

Un début de saison réussi, cap désormais sur le Tour de Romandie pour Yannis Voisard. Le cycliste de Fontenais vit sa première saison comme professionnel avec l’équipe Tudor Pro Cycling. « Ça a été vraiment un très bon début de saison », se réjouit le cycliste de Fontenais qui fait notamment référence à sa 7e place au classement général du Tour de Sicile, « c’était vraiment une toute belle performance pour moi », affirme-t-il. « Il y a plein de choses nouvelles à apprendre, c’est un métier. On essaie d’être professionnels dans tous les domaines, la nutrition, le matériel, les entraînements. Je ne sais pas exactement où sont mes limites, ça motive pour la suite », explique le néo-pro. Et concernant son objectif sur le Tour de Romandie, Yannis Voisard explique : « Le but principal sera d’arriver à Genève avec aucun regret, en ayant tout donné ». /mmi-mle