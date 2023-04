Pour une réorganisation scolaire plus poussée dans le Jura

La réorganisation de l’école obligatoire pourrait faire un pas de plus dans le Jura. C’est la conviction de la députée Géraldine Beuchat qui a déposé une motion sur le sujet lors de la dernière séance du Parlement jurassien. L’élue PCSI demande de revoir à la baisse le nombre de cercles scolaires ainsi que celui des écoles secondaires. Pour la députée de Glovelier, il s’agit de rationaliser les tâches administratives et de gagner en efficience. Géraldine Beuchat rappelle qu’une révision partielle de la loi sur l’école obligatoire a été proposée en juin 2022 par le Gouvernement. Le texte vise à autonomiser les directions mais Géraldine Beuchat estime qu’il est possible d’aller encore plus loin, notamment à l’heure où l’Etat jurassien cherche des économies structurelles.

L’élue PCSI indique que le nombre de directions reste élevé par rapport au nombre d’élèves dans le Jura avec, par ailleurs, de fortes disparités. Le plus petit cercle scolaire compte ainsi 57 élèves et le plus grand 954. Au secondaire, le nombre d’élèves varie de 95 à 587. Géraldine Beuchat se dit ainsi convaincue qu’il serait opportun de réorganiser l’école obligatoire en révisant la répartition des cercles et le nombre d’écoles secondaires. Elle cite, à titre d’exemple, la verticalisation de l’école avec une seule direction pour le primaire et le secondaire comme c’est le cas à Courrendlin, à Saignelégier et au Noirmont. La députée PCSI estime qu’une telle rationalisation n’aura pas d’impact négatif sur les élèves. Elle souligne que sa motion vise à rationaliser les tâches administratives et à gagner en efficience. /comm-fco