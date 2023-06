Cinq arrivées aux SRD pour la reprise

Du mouvement aux SR Delémont à l’heure de reprendre le chemin de l’entraînement. Le club de football de la capitale annonce mardi dans un communiqué l’arrivée de cinq nouveaux joueurs pour la prochaine saison de Promotion League. Le gardien Maël Zaugg arrive de Tavannes/Tramelan (2e ligue interrégionale), les milieux Roman Huber en provenance d’Ajoie-Monterri (2e ligue interrégionale), Ambre Nsumbu de Bassecourt (1re Ligue) et Mouez Aboud qui évoluait à Bienne (Promotion League) la saison passée, ainsi que l’attaquant Jan Muzangu de Rapperswil-Jona (Promotion League) rejoignent le néo-promu pour la reprise qui est agendée à ce mardi soir.

Les SRD enregistrent également cinq départs. Les gardiens Marc Ummel et Helder Moises, le défenseur Jérémy Ducommun, le milieu Nathan Ducommun et l’attaquant Luftetar Mushkolaj ne porteront plus le maillot des « jaune et noir ». /comm-emu