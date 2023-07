Un accident entre une moto et une voiture a fait un blessé ce vendredi après-midi, vers 15h35, entre Montfaucon et Le Bémont. Le motard a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue et a percuté l’avant gauche d’une voiture qui arrivait correctement en sens inverse. Le conducteur du deux-roues a été blessé et conduit en ambulance sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. La route a été fermée à la circulation pendant environ deux heures. /comm-fco