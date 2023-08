Un motard accidenté entre St-Ursanne et Les Rangiers

Un accident de la circulation s’est produit mercredi après-midi sur la route entre St-Ursanne et Les Rangiers. Un motard est tombé sur la chaussée pour une raison encore indéterminée. La chute d’un arbre à cause du vent semble être en cause, selon la police cantonale jurassienne. Les circonstances restent toutefois floues. Légèrement blessé, le motocycliste a été transporté à l’hôpital de Delémont en ambulance pour un contrôle. /alr