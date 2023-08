« Les nouvelles du champ »

Que se passe-t-il dans les champs et les fermes de notre région ? Voilà une question à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de cette saison de Matinale. Tous les lundis, aux alentours de 6h20, on vous propose une immersion dans différentes exploitations agricoles des trois districts. Vous entendrez la joie et les satisfactions des agriculteurs, mais aussi parfois peut-être leurs péripéties et leurs déceptions. Cette nouvelle chronique permettra de connaître davantage en détails les activités qui sont pratiquées dans nos contrées. /mmi-mle