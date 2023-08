Comportement à adopter en période de canicule

Selon les prévisions météorologiques pour ces prochains jours, une vague de chaleur va s'installer sur notre région. Si les périodes de vague de chaleur sont éprouvantes pour chacune et chacun d'entre nous, les personnes âgées et dépendantes, les enfants et les malades chroniques sont les plus menacés. L'entourage est appelé à être particulièrement attentif.





Les recommandations de comportement des autorités :