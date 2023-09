Le réseau équestre « Marguerite » reçoit le Prix Montagne 2023

Le projet « Marguerite » récompensé. Le projet de réseau équestre de 1'500 km à travers le Jura et le Jura bernois a reçu ce jeudi le Prix Montagne 2023, décerné par le Groupement suisse pour les régions de Montagne et l’Aide suisse à la montagne. Cette distinction s’accompagne d’un montant de 40'000 francs.

En lice aux côtés de 6 autres projets contribuant de manière exemplaire à la diversité économique des régions de montagne, le réseau équestre Marguerite prévoit des investissements dans le but d’insuffler un essor et une dynamique au tourisme dans le Jura et le Grand Chasseral. La mesure collective phare du projet concerne la création et le balisage de plus de 1’500 km de réseaux équestres, qui seront opérationnels dès 2024.