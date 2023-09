Des automobilistes trop pressés à Cornol

Le radar sympa posé entre le 19 mai et le 16 juin derniers à Cornol débouche sur des résultats pas toujours sympas. Un taux de dépassement de vitesse particulièrement élevé a été enregistré sur la route d’Alle, en direction de la commune voisine. Il se monte à plus de 47% sur deux semaines, soit plus de 16'000 véhicules au-delà du 50 km/h réglementaire. La proportion descend aux environs de 16% dans le sens inverse. Pas moins de 442 véhicules, au total, ont dépassé de plus de 20 km/h la vitesse autorisée sur la route d’Alle. Une pointe à 101 km/h a même été enregistrée le dimanche 21 mai, dans l’après-midi, en direction d’Alle. Un point plus rassurant toutefois : la vitesse moyenne mesurée sur le tronçon se situe à 49 km/h dans les deux sens.

Le maire de Cornol ne se dit pas surpris par ces résultats puisque la problématique fait partie des préoccupations de ses concitoyens. Gilles Villard indique que la commune va étudier diverses possibilités pour freiner la vitesse sur le secteur. Il cite l’instauration d’une zone 30, le rétrécissement de la route ou encore faire appel à la police pour procéder de réels contrôles radars. Gilles Villard relève toutefois que certaines mesures sont difficiles à envisager puisqu’il s’agit d’une route cantonale. Le maire de Cornol entend désormais ouvrir la discussion à la population lors d’une prochaine assemblée communale. A notez encore que les relevés de vitesse sur la route de la Baroche montrent des taux de dépassements moins élevés : entre 16% et 22%. La commune de Cornol envisage d’aménager une porte d’entrée sous forme de chicane sur le tronçon en question. /comm-fco