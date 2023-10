Les sortants réélus aux Conseil des Etats

Charles Juillard (Le Centre) et Mathilde Crevoisier Crelier (PS) gardent leurs sièges à Berne. Les deux sortants bruntrutains ont respectivement obtenu 8'247 et 7'447 suffrages dimanche lors des élections fédérales, après un bug informatique de la chancellerie jurassienne et de nombreuses heures d'attentes. Charles Juillard siège à la chambre des cantons depuis 2019. La socialiste avait pour sa part pris la place de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider il y a un peu plus de 10 mois. Les ministres jurassiens, Jacques Gerber (Ensemble) qui a récolté 6257 voix et Nathalie Barthoulot qui a comptabilisé 5'467 suffrages prennent respectivement la 3e et la 5e place. François Monin (Le Centre) a pris la 4e place avec 5'728 suffrages.

Au niveau des partis, le Centre se place en tête avec 14'908 suffrages. Il est suivi du parti socialiste qui a obtenu 13'912 suffrages. La liste Ensemble qui regroupait les candidats du PLR et de l’UDC prend la 3e place avec 12'674 suffrages. Le taux de participation pour l’élection au Conseil des Etats s’élève à 41%. /fwo