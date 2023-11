MétamorpHouse sensibilise à la densification douce

Et si l’on changeait notre regard sur l’habitat individuel grâce au concept de densification douce ? L’idée : réutiliser des villas et maisons suffisamment grandes pour construire de nouveaux logements. En Suisse, près de la moitié des maisons individuelles sont occupées par une ou deux personnes, selon l’Office fédéral de la statistique. Après le départ des enfants du domicile familial, de nombreux couples se retrouvent seuls dans une grande maison. Il est désormais possible d’effectuer des travaux et réaménager l’espace pour créer des logements de différentes tailles, et ainsi lutter contre l’étalement urbain et la pénurie de logements.

Depuis 2010, l’association MétamorpHouse sensibilise les Suisses à ce concept. Dans le cadre des Journées suisses du logement elle a lancé cette semaine une plateforme pour que tous les habitants aient accès aux ressources de l’association.





Réduire les frais et partager un espace

Pour Mariette Beyeler de l’équipe MétamorpHouse, il y a de nombreux avantages à adhérer au concept de densification douce, « ça permet de réduire les frais, l’entretien et les travaux » détaille-t-elle.