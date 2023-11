Un homme porté disparu à la frontière franco-suisse

Les gendarmes du Territoire de Belfort en France voisine lancent un appel à témoin après une disparition inquiétante non loin de la frontière avec le Jura. Alexis Beuscart, un homme de 43 ans, a quitté dimanche au petit matin vers 5h30 le domicile conjugal à Joncherey, près de la frontière Delle-Boncourt, à pied et sans téléphone. Il n’a plus donné de nouvelles depuis. Selon les informations communiquées par la gendarmerie française, il était vêtu d’un manteau noir « type doudoune » et portait des lunettes noires. L’homme est de type caucasien, dégarni, mesure 1m80 et est de corpulence normale. Les gendarmes de Delle en charge de l’enquête recherchent des témoignages et tous renseignements permettant de le retrouver. Vous pouvez joindre la gendarmerie française au 0033 (0) 800 00 16 97. /comm-jpi