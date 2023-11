Skier pourrait coûtera plus cher cet hiver

Les tarifs des remontées mécaniques en Suisse n'échappent pas à la tendance générale de hausse des prix. En début de semaine, l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS) a récemment annoncé une augmentation de ses tarifs de l'ordre de 2 à 3% pour la saison hivernale 2023-2024. Un forfait journalier coûtera désormais en moyenne 70 francs 20 indique. Un phénomène également constaté à l'échelle de notre région.

+ 5% aux Bugnenets-Savagnières et aux Genevez

Aux Bugnenets-Savagnières, on se refuse à parler d'augmentation, mais on reconnaît quelques adaptations sur certains fortaits. Par exemple, une carte journalière adulte coûtera 42 francs cet hiver, contre 40 francs la saison dernière, ce qui représente une hausse de 5%. « Il n'y pas du tout de volonté de faire des adaptations globales et linéaires, on a simplement adapté certains tarifs pour avoir une cohérence générale sur l'ensemble des forfaits que nous proposons » explique Séverine Perret, membre du conseil d’administration des Téléskis Bugnenets-Savagnières.