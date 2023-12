Rétrospective 2023 : les exploits des SR Delémont

Et la belle suite, Patrick Fleury l’a eue ! Un nouveau match contre une équipe de l’élite et une nouvelle victoire. Delémont sort Lucerne sur le score de 1-0 le 1er novembre.

Il n’y a plus de hasard, selon le capitaine Mattéo Cesca. « Je ne pense pas que ce soit un exploit. On a une très bonne équipe qui produit du bon jeu, donc pourquoi pas rêver encore plus grand », relate-t-il.