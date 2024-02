Le canton du Jura « surpris » par les coupes du CJB

La surprise prévaut du côté du canton du Jura après la décision du CJB de ne plus apporter de soutien financier à plusieurs institutions culturelles de Moutier et de Delémont dès 2026. Dans un communiqué publié vendredi, le Gouvernement estime que cette « décision unilatérale s’inscrit en porte-à-faux avec des années de construction d’une politique culturelle interjurassienne et des principes communs aux deux cantons ». Selon l’exécutif, la mesure contrevient également à plusieurs accords conclus entre les gouvernements des cantons du Jura et de Berne. Sont par exemple concernés les musées de Moutier et de Delémont, qui gèrent des collections appartenant aux deux cantons ou issus des deux territoires.

Le Gouvernement ajoute que des discussions ont été menées durant plusieurs mois entre le Conseil du Jura bernois et l’Office de la culture du canton du Jura. « Une solution consensuelle avait été clairement privilégiée, prévoyant d’une part le maintien d’une partie du soutien financier bernois aux institutions intercantonales et, d’autre part, un financement jurassien au Centre jurassien d'archives et de recherches économiques (CEJARE) et à l’Espace muséal des troupes jurassiennes, tous les deux basés à St-Imier. /comm-alr