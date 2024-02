Avis de disparition en Ajoie

La Police cantonale jurassienne émet un avis de disparition. David M. ne s’est plus manifesté depuis samedi dernier, lorsqu’il a quitté le domicile de sa grand-maman à Cornol dans l’après-midi. L’homme âgé de 43 ans n’a pas regagné le village de Bonfol où il réside.

La police indique ce mardi que David M. mesure 182 cm pour environ 90 kg. De corpulence moyenne, il a des cheveux châtains courts, est de type européen et parle le français. Au moment de la disparition, il était probablement vêtu d’un jogging bleu, d’une veste rouge, d’un bonnet foncé et d’une paire de chaussures brun-clair. Il pourrait circuler avec un cycle et une charrette jaune.

Toute personne pouvant fournir des informations est priée de prendre contact avec le Central de la Police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-rch