Le VFM est en finale des play-off de Ligue B

En finale, les Jurassiennes défieront Köniz ou Bellinzone. Les Bernoises mènent 1-0 dans leur série et peuvent plier l’affaire lors de leur déplacement au Tessin ce samedi à 20h. Le VFM et Köniz sont les deux seules équipes candidates à la montée en Ligue A. Les Jurassiennes pourraient donc être promues dans l’élite du volleyball suisse même sans être championnes de 2e division. Il faut pour cela que Bellinzone renverse Köniz et rejoigne les Taignonnes en finale.





Un VFM un cran au-dessus mais tout de même rudoyé

Sans complexes, Baden a donné du fil à retordre au VFM. « Notre adversaire avait vraiment une très bonne défense mais on s’en est quand même très bien sorti », analyse la centrale franc-montagnarde Vanina Membrez. Les Jurassiennes ont connu quelques largesses défensives au filet en début de match. Mais les joueuses de Melanie Cina ont su rectifier la situation pour l’emporter 25-16. Les Jurassiennes ont poursuivi leurs efforts lors de la 2e manche avant de connaître un coup de mou et de voir les Argoviennes revenir à 16-14 au tableau d’affichage. Mais les Franc-Montagnardes n’ont pas laissé filer leur avance et se sont adjugées la manche intermédiaire 25-19. Dans le 3e set, le VFM n’a pas vraiment donné de raisons d’espérer à Baden en pliant l’affaire sur le score de 25-18 grâce à une ultime erreur directe de son adversaire. La supériorité athlétique et technique des Jurassiennes a finalement eu raison des accrocheuses Argoviennes. /nmy