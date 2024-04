Le Centre Porrentruy s'oppose au recours sur le Banné

Le Centre Porrentruy n’est pas d’accord avec le recours déposé par Pro Natura Jura. Dans une conférence de presse qui s’est déroulée mardi, l’association a exprimé son souhait de transformer la zone du Banné en zone agricole, avec pour conséquence la suppression des terrains de football et de rugby. Dans un communiqué paru mercredi, le Centre Porrentruy annonce considérer comme « regrettable » la vision de Pro Natura Jura, notamment pour la jeunesse de la ville. Ce recours « aurait aussi pour effet d’empêcher la réalisation de projets intéressants pour la promotion de la mobilité douce et de la nature, tels que le bike park et l’accrobranche ».

La section du Centre Porrentruy déplore une position « jusqu’au-boutiste » de la part des opposants. Une proposition de résolution interpartis sera ainsi soumise au prochain Conseil de ville afin de « permettre le débat et démontrer le soutien à ces différents projets de développement sportif et touristique ». /comm-edr