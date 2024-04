Yannis Voisard : « C’est un parcours qui me plaît »

Yannis Voisard veut faire encore mieux sur le Tour de Romandie. Le cycliste jurassien prendra le départ de la boucle romande mardi après-midi (dès 14h50) avec l'équipe Tudor et il visera plus haut que la 18e place conquise l'an dernier sur les routes romandes. En ouverture de bal, un prologue d'un peu plus de 2 km est programmé à Payerne. Pour cette 77e édition, l'Ajoulot roulera aux côtés de grands noms du cyclisme mondial comme Adam Yates ou Julian Alaphilippe notamment. Yannis Voisard pourrait bien être l'une des meilleures chances suisses pour succéder à Stefan Küng, dernier vainqueur d'étape helvète sur la boucle romande. « La santé va bien, j’ai eu une bonne préparation », estime le Jurassien. « C’est un parcours qui me plaît, après c’est sûr qu’avec le plateau extrêmement relevé, il faut garder les pieds sur terre », précise celui qui semble se présenter comme l’unique leader de l’équipe Tudor, même s’il ne l’avoue qu’à demi-mot : « Ça peut très vite changer, ça dépend des circonstances de course ». /Radio Chablais-mmi