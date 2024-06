« Les Gourmands du Matin » : Pierre André Comte

Comme bien des régions à travers le monde, le Jura a toujours eu à cœur de cultiver les bons goûts. Les recettes typiques de la région, les traditions de la table ont ravi sans cesse les palais aiguisés de ceux qui sont tant attachés à cette terre. Pierre-André Comte, secrétaire général du MAJ évoque le Jura, entre autres par ses aspects gourmands. Lors de la fête du Peuple qui se prépare et qui commence ce vendredi, il va certainement plus déguster que ce fameux 23 juin 1974, où l’esprit était à la fête, mais pas à la table… D’ailleurs il n’a plus en tête, ce qu’il a mangé ce jour-là.