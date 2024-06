« Sur la route de l’Euro » avec le FC Glovelier

« Sur la route de l’Euro » termine la semaine avec le FC Glovelier. Notre émission débarque vendredi au stand du club installé à l’occasion de la fête du village. Mikaël Hoy est notre expert du jour. L’ancien joueur professionnel français, ex-joueur et ex-entraineur des SR Delémont qui est aussi passé il y a quelques années sur le banc du FC Glovelier, est revenu sur l’imposante prestation de l’Espagne contre l’Italie jeudi et s’est penché sur le duel à venir entre la France et les Pays-Bas.