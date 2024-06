Des jeunes jurassiens ont suivi la Flamme olympique en Alsace

La participation du Canton du Jura à cet évènement s'inscrivait dans le cadre de la coopération transfrontalière entre le canton et son voisin alsacien. Elle se traduira également par l’organisation d’un camp pour jeunes sportives et sportifs du 26 juillet au 1er août. Une soixantaine de jeunes suisses (dont deux Jurassiens), français et allemands se retrouveront au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance (CREPS) à Strasbourg, puis se rendront à Paris pour assister à certaines compétitions. /comm-jpi