« Sur la route de l’Euro » avec le FC Ajoie-Monterri

Ce mercredi, c’est surtout l’occasion de faire plus ample connaissance avec le FC Ajoie-Monterri, l’un des plus jeunes clubs de notre région. Né de la fusion entre le FC Cornol et le FC Courgenay en 2020, il s’est rapidement imposé comme l’un des clubs les plus connus de nos talus avec ses équipes en 2e ligue interrégionale et en 2e ligue. Toutefois, cette saison a été plus compliquée pour le club, malgré la construction d’un tout nouveau terrain synthétique. L’occasion d’en parler avec l’entraineur de la deuxième équipe Damien Frutiger et celui des juniors A Harold Santin.