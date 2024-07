Le coup d'envoi des Jeux olympiques des écoliers a été donné

La semaine des Jeux olympiques entre élèves d’écoles primaires de Delémont a débuté lundi avec la cérémonie d’ouverture. Au programme, l’arrivée de la flamme olympique, le défilé des nations et une chorégraphie apprise par les élèves. Toute la semaine, près de mille écoliers pourront s’affronter au cours de neuf épreuves sportives : le tennis, le tir au but, le tir au panier, le lancer de balle, le saut en longueur, le 400m, le relais, le sumo/judo et la course de trottinette. Les enfants sont divisés en 60 équipes. Celles-ci sont composées de deux élèves de chaque degré d’école obligatoire allant de la 1P à la 8P. Le but est de favoriser les rencontres entre élèves ainsi que l’entraide.

Cette semaine sportive se terminera vendredi par une cérémonie accompagnée de la remise de médailles pour les trois grandes équipes gagnantes. Il s'agit de la deuxième édition des JO des écoliers, la première s’était tenue à la même place il y a 8 ans. En raison de la pandémie, la deuxième édition de 2020 avait dû être annulée, mais la manifestation est de retour cette année pour le plus grand bonheur des enfants. /age